Antonella Clerici e Anna Moroni in cucina su Instagram: soluzione al Coronavirus Antonella Clerici e Anna Moroni faranno delle dirette condivise su Instagram in cui cucineranno insieme ai telespettatori. Ecco come funziona

Antonella Clerici e Anna Moroni torneranno insieme in cucina, la regina dei fornelli ha infatti proposto un nuovo format per fare compagnia ai telespettatori che sono a casa a causa dell’emergenza Coronavirus: dirette su Instagram

L’ex conduttrice de “La prova del cuoco” farà delle dirette condivise su Instagram e si metterà in cucina per i suoi follower. Insieme a lei ci sarà anche Anna Moroni che dal 2008 al 2018 l’ha assistita tutti i giorni al programma RAI, con ricette semplici e accessibili a tutti

In questi giorni sono tantissimi i VIP che stanno utilizzando questo ‘escamotage’ di Instagram per stare vicino ai fan e non interrompere le proprie attività. Tuttavia Antonella Clerici ha fatto l’annuncio proprio oggi che il programma mattutino è stato sospeso

Elisa Isoardi verrà quindi sostituita dal programma di Eleonora Daniele “Storie Italiane”, che prenderà la linea da UnoMattina per poi passarla direttamente all’edizione del TG1 delle 13.30. Un altro stravolgimento del palinsesto RAI necessario per arginare i contagi da Coronavirus

Tempo fa era stata l’attuale conduttrice de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi a fare un appello per invitare Anna Moroni a prendere di nuovo parte alla trasmissione

“Io vorrei Anna Moroni qui anche domattina. Perché non torni qua a La prova del cuoco ma che stai a fare a casa?” disse al tempo l’ex fidanzata di Matteo Salvini

In questi giorni ci sono stati moltissimi cambiamenti sia in RAI che in Mediaset. Tanti i programmi sospesi: Domenica In, Chi l’ha visto, Porta a Porta, Le Iene, Domenica Live e molti altri.