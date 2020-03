View this post on Instagram

Ho deciso di aderire alla raccolta fondi x gli per gli Ospedali dell’Alessandrino, ho fatto la mia donazione e chiedo anche a voi un aiuto….occorrono mascherine, guanti, respiratori… siamo in emergenza, grazie di cuore❤️ vi relazionerò nel dettaglio di come verranno spesi i vostri soldi link in bio 👆 #coronavirus @fondazionesolidal . Per donazioni iban e PayPal andate su www.fondazionesolidal.it vi daro' il totale di quello che raccoglieremo