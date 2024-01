Antonella Clerici, l’annuncio a È sempre Mezzogiorno: “Mi ha spezzato il cuore…”

“Mi ha spezzato il cuore”: L’annuncio di Antonella Clerici in diretta tv lascia i telespettatori senza parole, ecco cos’è accaduto

Antonella Clerici ormai da tantissimi anni entra ogni giorno nelle case degli italiani portando il buon umore e la cucina tipica italiana. Questa volta però, nella puntata andata in onda ieri di “è sempre Mezzogiorno” la nota conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime davanti ad un annuncio del tutto inaspettato.

Quest’ultima davanti a tutto il pubblico in studio e ai telespettatori a casa, non è riuscita a trattenere tutta la sua grande sofferenza. Tutto è iniziato durante il suo ingresso quando, ha voluto spendere alcune parole in merito ad una persona che, le avrebbe spezzato il cuore.

Antonella Clerici, l’annuncio a “È sempre Mezzogiorno”: “Lui mi ha spezzato il cuore…”

La Clerici fatto il suo ingresso nello studio del programma, è stata accompagnata da un brano che fin da subito ha segnato dentro di lei una grande malinconia. Proprio in quel preciso momento è Antonella a voler dire la sua lasciando tutto il pubblico sorpreso ma soprattutto dispiaciuto.

Tante sono le emozioni che la conduttrice ha provato per via dell’addio, ormai sempre più vicino, di uno dei cantanti più importanti della musica italiana. Stiamo parlando di Claudio Baglioni che, di recente ha annunciato il suo ritiro dalle scene musicale nel 2026.

Parole che fin da subito hanno segnato l’emotività di Antonella che davanti al brano “Mille giorni di Te” si è lasciata andare ad un importante affermazione. È proprio lei a spiegare: “Questa è una fantastica canzone di Claudio Baglioni, mi si è spezzato il cuore quando ho sentito che Claudio ha annunciato che lascerà le scene musicali nel 2026”.

“Tutti quelli della mia generazione conoscono a memoria le sue canzoni, che sono entrate di diritto nella colonna sonora delle nostre vite. Baglioni a me piace da morire e credo di sapere canzoni sue che nessuno sa” spiega Antonella.

Un annuncio che ha particolarmente rattristato la nota conduttrice Rai che, non ha potuto trattenere il dolore decidendo così di condividerlo con tutta l’Italia che da anni la segue.