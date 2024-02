Antonella Clerici non risparmia l’addio di Lorenzo Biagiarelli, le sue parole sono una pesante frecciatina

L’addio di Lorenzo Biagiarelli dal programma televisivo È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici pare essere definitivo. Dopo la decisione dello chef blogger di smettere la collaborazione con il programma di Rai 1, annunciata via social, la padrona di casa, Antonella Clerici, non è stata a guardare. E in diretta tv ha detto qualcosa che oggi fa il giro del web.

Il blogger chef, compagno di Selvaggia Lucarelli, sui suoi canali social ha annunciato che non farà più parte della squadra del programma culinario di Rai Uno, condotto da Antonella Clerici. Nessuno si aspettava una decisione del genere e oggi il pubblico è diviso su una scelta che, per qualcuno, sembrava scontata.

Tutti si sono chiesti, poi, come avrebbe preso questo annuncio Antonella Clerici. Lei stessa in diretta tv nell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno ha voluto spendere qualche parola. Un commento a caldo che non è passato inosservato.

Dopo un primo momento di silenzio, Antonella Clerici, commentando una curiosità che riguarda quanto tempo passano gli italiani a tavola (circa due ore, per la cronaca), ha così commentato:

“Quindi, vuol dire che per noi è importante ritagliarci anche del tempo, mangiare bene e come canta appunto la canzone di Mika, un momento di relax e di lentezza”.

Per molti telespettatori si tratta di un riferimento chiaro all’ex compagno di viaggio che ha lasciato il programma televisivo.

Lorenzo Biagiarelli lascia il programma È sempre mezzogiorno, nessun commento da Viale Mazzini

Intanto la RAI non ha commentato la scelta del blogger di lasciare il programma di Rai 1. Mentre i telespettatori si chiedono chi prenderà il suo posto. Magari non ci sarà nessun sostituto.

C’è anche chi pensa che il compagno di Selvaggia Lucarelli possa ripensarci e tornare sui suoi passi. Ma, viste le sue parole e quello che è successo, è davvero poco probabile.