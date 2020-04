Antonella Clerici si confessa sulle sue eventuali nozze con Vittorio Garrone Antonella Clerici, presentatrice italiana, decide di confessarsi riguardo le sue eventuali nozze con Vittorio Garrone, il suo compagno

Antonella Clerici, presentatrice di programmi televisivi italiani, ha deciso di confessarsi e parlare delle sue eventuali nozze. Infatti, la donna ha confessato di non escludere le nozze con quello che ormai è il suo compagno da due anni, con il quale convive anche: Vittorio Garrone. La donna racconta i suoi pensieri in un’intervista.

Antonella Clerici è conosciuta dal grande pubblico per aver condotto diversi programmi di grande notorietà, come per esempio la Prova del Cuoco, che ha lasciato poco dopo la morte del suo caro amico, Fabrizio Frizzi. Infatti, dopo questo evento traumatico, la donna ha deciso di dedicarsi solamente alla famiglia, lasciando la conduzione del programma a Elisa Isoardi.

Dopo l’addio al suo ex compagno, Eddy Martens, con il quale ha dato alla luce sua figlia Maella, ci ha pensato Vittorio Garrone a ridare nuovamente la felicità alla conduttrice, creandole quella stabilità familiare ed emotiva che lei tanto cercava. In un’intervista è stato chiesto alla donna cosa ne pensasse di sposarsi nuovamente e lei è stata molto chiara.

“Sposarsi? Magari quando saremo vecchi, ora non ne sentiamo la necessità e in passato non mi ha portato fortuna”. L’idea del compagno, però, sembra essere abbastanza diversa da quella della donna. Infatti, così controbatte: “Non è vero la sorprenderò, sarà una grande sorpresa”.

Questa affermazione ha fatto intendere l’intento di fare una proposta di matrimonio da parte di Vittorio Garrone ed anche in tempi stretti, come se fosse imminente. Antonella Clerici, poi, continua dichiarando quanta stima abbia nei confronti del compagno: “Lui è il capofamiglia, non perde mai il controllo perché sa di avere una grande responsabilità. […] Quando due anni fa ho deciso di trasferirmi in campagna mi hanno guardata tutti come fossi matta. Ora non c’è giorno in cui io non benedica quella scelta. La provincia è rassicurante, solidale, attenta”.

Poi, conclude con delle bellissime parole nei confronti della sua attuale fiamma, con la quale sta passando davvero molto tempo insieme in questi ultimi giorni: “Non ci giro intorno: sono immensamente fortunata ed è doveroso che io lo ammetta. Vivo circondata dalla natura, dalle persone che amo e questa maledetta situazione mi ha reso ancora più cosciente di quello che voglio nella mia vita. Le piccole cose scaldano il cuore, qui nel bosco”.