Come tutti i telespettatori di casa Rai hanno notato, sia nella giornata di lunedì che in quella di martedì non è andata in onda alla trasmissione “è sempre mezzogiorno”. Al suo posto son state mandate in onda due repliche a seguito delle condizioni di salute delicate della Clerici.

Molti si aspettavano che il programma venisse mandato ugualmente in onda con un’altra conduttrice, essendo in diretta. Ma così non è stato, ciò che ora fa preoccupare i fan, sia del programma che della conduttrice è ben altro.

Difatti, Antonella Clerici si è mostrata distesa sul letto con accanto a sé un termometro ed un saturimetro. Ciò che poi ha confermato la preoccupazione dei fan, è stato il commento sotto alla sua foto, in cui dichiara di non stare bene. Ecco cosa sta succedendo alla famosa conduttrice.

Antonella Clerici sta male: salta la puntata di “È sempre mezzogiorno”, cosa succede

Inizialmente, il programma Rai “è sempre mezzogiorno” avrebbe dovuto saltare la diretta solamente lunedì, come da programmazione. Ma il pubblico ha subito notato, e fatto notare, che nemmeno martedì è andato in onda.

Al suo posto, sono state mandate in onda due repliche. Alcuni telespettatori, amanti della trasmissione, non hanno voluto nascondere le loro preferenze. Cioè, di organizzare le dirette del programma, con un’altra conduttrice.

Ma per il momento la Rai non ha voluto prendere in considerazione questa variabile per uno dei programmi più seguiti di casa Rai. Appunto perché il programma “è sempre mezzogiorno” vanta uno dei seguiti più grandi della fascia oraria.

Ciò che però ora sta facendo preoccupare i follower e fan della conduttrice, sono le sue condizioni di salute. Questo perché, da quanto mostrato da Antonella Clerici in prima persona, le sue condizioni sono molto flebili.

Lo dimostra anche il post caricato su X (ex Twitter), nel quale ha allegato una sua foto in cui si nota che si trova sdraiata sul letto. Ciò che in molti hanno notato è che accanto a lei, oltre il telecomando, aveva un termometro ed un saturimetro. Quello che fa sperare in una sua rapida guarigione, è che Rai non ha ancora pensando ad una possibile sostituzione.