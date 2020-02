Antonella Clerici torna in Rai con un nuovo programma Finalmente potrà ritornare per la gioia dei suoi fan: è stato annunciato il ritorno di Antonella Clerici in Rai con un nuovo programma

Antonella Clerici finalmente potrà fare il ritorno in Rai con un programma tutto nuovo che la vedrà protagonista. Da troppo tempo, infatti, l’Antonellona nazionale era stata lontana dal piccolo schermo e in particolare dalle reti Rai con una trasmissione tutta sua. Ma ora è il momento di tornare. Antonella Clerici, diventata famosa per La Prova del cuoco di Rai Uno, che l’ha lanciata nell’Olimpo delle conduttrici di successo della televisione italiana, programma lasciaato definitivamente il primo giugno 2018 dopo una serie di tira e moll. Era tornata con il programma Portobello a ottobre del 2018, mentre successivamente ha condotto lo Zecchino d’Oro 2019. Dopo la sua apparizione al Festival di Sanremo 2020, tutti a gran voce hanno richiesto il suo ritorno in Rai, con un programma da lei condotto. E così sarà. Un nuovo format permetterà ad Antonella Clerici di tornare con uno show su Rai 1, la rete ammiraglia della televisione pubblica. Da tempo la conduttrice sta lavorando al programma insieme alla direzione di rete. L’esilio è finito. Ad annunciare il ritorno di Antonella Clerici è stato il direttore Stefano Coletta a Sanremo, in occasione di una conferenza stampa. “Trovo che sia una bestemmia che Antonella non sia presente su Rai1 da un po’ di tempo: sarà un asset della rete”, parole che hanno colpito al cuore Antonella Clerici, che da tempo stava male per questa lontananza forzata dal piccolo schermo. E infatti la conduttrice si è messa a piangere. Del resto Antonella Clerici da 34 anni lavora in Rai e a fine giugno sarebbe scaduto il suo contratto. I palinsesti autunnali non le avevano dato il posto che meritava. E la ferita della fine della conduzione della Prova del cuoco fa ancora male. Certo, nel frattempo aveva condotto Portobello, non andato benissimo, ma anche lo Zecchino d’Oro. E poi era riapparsa in Sanremo Giovani e con Telethon. Aveva detto di no a Miss Italia. E ora in autunno è pronta a tornare: vai Antonella!