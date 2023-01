Antonella Clerici una furia contro un conduttore Rai: ecco chi è

Nel corso delle ultime ore il nome di Antonella Clerici è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, pare che la conduttrice di É sempre Mezzogiorno si sia mostrata una vera e propria furia contro un conduttore Rai. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Tutti coloro che la seguono sanno che in questo periodo Antonella Clerici è impegnata con The Voice Senior. Il programma sta ottenendo ottimi risultati ma, nonostante ciò, la decisione Rai non è per niente piaciuta alla conduttrice. Scopriamo insieme il perché.

La Rai ha deciso di non mandare in onda la puntata di The Voice Senior prevista per il 27 gennaio per dare più spazio ad un noto conduttore. Di chi si tratta? Di Fabio Fazio, verso il quale Antonella Clerici si è mostrata una vera e propria furia. In occasione della Giornata della Memoria, infatti, Fabio Fazio tornerà sul piccolo schermo con uno speciale.

A rendere pubblica la notizia è stato il giornale ‘Dagospia’ che ha rivelato:

In verità, l’appuntamento con Fazio avrebbe dovuto limitarsi allo slot orario occupato ogni sera da Amadeus, invece sforerà fino alla 22:30. Giocoforza, niente The Voice Senior e, stando a quanto ci risulta, Antonella Clerici non ha affatto gradito questa variazione last minute, dopo aver già lamentato una scarsa promozione del suo programma.

E, continuando, il giornale diretto da Roberto D’Agostino ha aggiunto:

The Voice Senior, dunque, salta un turno, che però recupererà subito con un raddoppio. Nella settimana che precede un altro stop causa Festival di Sanremo, lo show andrà in onda con due puntate nel giro di 48 ore: mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1.

Dunque tutti i telespettatori di The Voice Senior dovranno aspettare il prossimo 1 febbraio per recuperare la puntata che salterà nella serata di domani.