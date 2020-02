Antonella Clerici,nuovi progetti per lei, in arrivo un nuovo programma Antonella Crerici, torna sulla Rai per condurre un nuovo programma

Una bella notizia riguarda la nostra amata Antonella Clerici, che era stata messa in panchina dopo il programma di Portobello. Aveva dichiarato di voler tornare in TV ma da protagonista. Adesso tutto si sta realizzando. La presentatrice tornerà su Rai Uno, ottima notizia per tutti i suoi fan.

Dopo il successo avuto con il programma Lo zecchino d’oro e la partecipazione al Festiva di Sanremo per lex conduttrice de La Prova del Cuoco c’è una novità in vista. La nostra conduttrice Rai si sta preparando per mettersi al timone di un nuovo programma.

Questa nuova avventure sa di rivoluzione, infatti da ultime notizie trapelate, Antonella Clerici, si butterà su un programma tutto innovativo e pieno di talenti. Si parla di un Talent Show, uno dei pochi firmato Rai al momento. Il titolo è già in programma “Sei un Mito” .

Dopo Sanremo, Young, e Ti Lascio una Canzone, passerà ad un Talent tutto musicale. Dopo il suo addio al programma più amato d’italia, temevamo di non vederla più. Ma eccola pronta, più che mai a portare avanti, un programma tutto da scoprire.

Qualche mese fa, ha condotto un amatissimo zecchino d’oro, anche li tema musicale. La sua assenza non sarà molto a lungo, in realtà si sta già lavorando per portare in scena il Talent. Tornerà presto sul piccolo schermo, con appuntamenti fissi settimanali. Il programma, sarà incentrato sulla musica, un argomento che la Clerici conosce già molto bene.

Non si lasciano scappare ancora nulla di più, unica notizia certa e che lo show inizierà ad autunno, e si svolgerà con appuntamenti settimanali, per la durata di quattro puntate complessive. Ottima notizia per una televisione di qualità a cui Antonella Clerici ci ha sempre abituato. Quindi, non vediamo l’ora di scoprire i nuovi talenti, ed ascoltare buona musica, certi del’ottimo risultato