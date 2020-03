Antonella Elia contro Fernanda Lessa: “Sei una strega” Anche dopo la puntata del Grande Fratello Vip continuano le polemiche tra Fernanda Lessa e Antonella Elia l'ex valletta di Mike Bongiorno afferma: "Sei una strega" parole pesanti

Nella puntata di lunedì 2 marzo del Grande Fratello Vip Fernanda Lessa è stata sotto i riflettori per quasi tutto il tempo. Questo è accaduto principalmente per colpa delle affermazioni che la modella aveva fatto contro Antonella Elia.

Fernanda Lessa ha infatti definito l’ex valletta di Mike Bongiorno “indemoniata” e, di conseguenza, aveva iniziato ad avere atteggiamenti ostili nei suoi confronti. Questi strani comportamenti non sono ovviamente sfuggiti all’occhio vigile del conduttore del programma, Alfonso Signorini. Il presentatore ha infatti evidenziato come Fernanda Lessa portasse sempre con sé del sale per scacciare le energie negative. La modella ha cercato di spiegarsi e difendersi inutilmente ma le sue dichiarazioni sono sembrate un mero tentativo di arrampicarsi sugli specchi.

Fernanda Lessa ha cercato di spiegare che la sua forte religiosità è dovuta alle sue origini Indios e che i sali erano per il bagno, per purificare le energie negative. Alla fine della puntata la modella, sconfortata dalla vicenda e sentendosi vittima di bullismo, è scoppiata in lacrime, soprattutto per paura che tali episodi si possano ripercuotere sulle sue bambine.

Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, non ha perso tempo ad intervenire in soccorso alla moglie. Il barman torinese ha infatti scritto su Instagram una lettera di conforto per la modella, in cui dichiara:

“Questo è quello che succede quando la gente è ignorante. Mia moglie ha fortunatamente una spiccata sensibilità e gli attacchi alla sua religione non la toccheranno davvero perché sa di essere nel giusto”. Luca Zocchi ha poi aggiunto di essere molto dispiaciuto nel vedere la sua consorte in quello stato di sofferenza.

Il barman torinese ha infine ammonito lo staff del Grande Fratello Vip:

“Ieri sera avete leso la dignità di un popolo, di un credo e di una persona, che è mia moglie, passandola come una strega. Mi vergognerei se fossi in tutti voi per aver messo su questa caccia alla strega.”.

Il marito della modella ha concluso insinuando che la redazione del Grande Fratello Vip si fosse concentrata sui comportamenti di Fernanda Lessa tralasciando invece le dichiarazioni di Antonella Elia in suo possesso, in cui anche la ex valletta di Mike Buongiorno inveisce contro la modella Indios dandole della strega e indemoniata, evidenziando una disparità di trattamento tra le due.