Antonella Elia contro Katia Ricciarelli sottolinea il comportamento sbagliato e negativo nei confronti delle altre donne. La cantante lirica da alcune settimane è uscita dal Grande Fratello Vip tornando alla vita di tutti i giorni e venendo così a conoscenza dei parenti contrastanti nei suoi confronti.

I telespettatori infatti, non hanno apprezzato i modi di Katia e le parole nei confronti delle sorelle Selassié ma anche le critiche e le offese verso Miriana Trevisan. Mentre Sonia Bruganelli difende a spada tratta la cantante lirica, Antonella ha svelato il suo parere contrastante.

La ex opinionista del Grande Fratello Vip intervistata dal settimanale Chi, svela il suo parere nei confronti di Katia Ricciarelli. Quest’ultima che presto vedremo come giurata a La Pupa e il Secchione Show ha speso parole negative nei confronti dell’ex gieffina accusandola di odiare le donne.

Parole pensati che hanno sottolineato ancora una volta quanto Katia abbia provocato nei confronti dei social e dei fan rabbia e dissapori. Molte frasi delle dalla Ricciarelli infatti, sono state considerate razziste nei confronti di Lulù ma anche di Clarissa.

Antonella Elia contro Katia Ricciarelli: “Non ama le donne”

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, spiegando quando non le piaccia Katia Ricciarelli. Secondo quest’ultima infatti, la cantante lirica non amerebbe le altre donne sia dentro la casa che fuori dal reality.

“Se Katia Ricciarelli è stata la Elia di quest’anno? No, non mi paragoni a lei, ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana, quella non è libertà, l’ho vista come una donna che non ama le donne… Come dicevano a me” spiega Antonella Elia.

“Chi preferisco invece? A me piaceva Nathaly, perché dice quello che pensa senza filtri, non me l’aspettavo. A Pietro invece piace Soleil, dice che ha dato tantissimo al programma” termina l’ex opinionista.

Il pensiero di Antonella Elia va a sposarsi perfettamente con le parole che nel corso dei mesi precedenti aveva dichiarato Adriana Volpe. Entrambe infatti, trovano il comportamento di Katia Ricciarelli esagerato e poco solidale nei confronti delle altre donne.