Antonella Elia e Pietro Delle Piane vengono smascherati da una psicologa esperta in mimica facciale Nel salotto di Barbara D'Urso, Antonella Elia e Pietro Delle Piane vengono smascherati da una psicologa esperta in mimica facciale che ci svela tutte le verità

Bufera su Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Smascherati a Live Non e la D’Urso, la concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stata d’accordo sulla paparazzata con Fiore Argento. Pietro Delle Piane torna a Live Non è la D’Urso e si scusa con la conduttrice per la gaffe della settimana scorsa. Il compagno di Antonella Elia aveva parlato in modo poco rispettoso della vita privata di Barbara D’Urso.

La conduttrice apre il capitolo delle foto che lo ritraggono con la sua ex Fiore Argento:

“Qualcuno sospetta che tu e Antonella Elia siete d’accordo. Abbiamo sentito un’esperta di mimica facciale”.

La dottoressa Annamaria Casale esamina le reazioni di Antonella Elia quando le presentano le foto che ritraggono il suo fidanzato in atteggiamenti intimi con la sua ex. Se da una parte c’è chi pensa che Pietro Delle Piane abbia chiamato i paparazzi per attirare l’attenzione su di sé, dal’altra c’è chi dubita della sincerità della sua fidanzata.

La dottoressa, ospite a Live Non è La D’Urso ha osservato attentamente il video messo in onda dal Grande Fratello Vip. L’esperta in mimica facciale ha analizzato il pezzo in cui la concorrente scopriva il presunto tradimento del suo fidanzato, paparazzato in compagnia di Fiore Argento e ha dichiarato:

“Qua vediamo Antonella Elia che aggrotta molto gli occhi e li stringe come se volesse con questa espressione andare a calcolare un’emozione, che in realtà non così forte come vorrebbe dimostrare. In questo caso non troviamo nessuna espressione tipica dell’arrabbiatura, la fronte ha la muscolatura distesa, sono espressioni calcolate e forzate non reali”.

Ma la dottoressa ha altro da aggiungere:

“Antonella Elia si tradisce sul finale, quando ironizza sul volersi fidanzare con Aristide e vediamo un’espressione naturale e genuina, abbiamo la percezione complessiva di una persona che ha voluto esasperare un’espressione relativa allo stupore e alla rabbia ma di certo non sincera”. Quindi la domanda sorge da sé, Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono messi d’accordo? È Tutta una strategia.