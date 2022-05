Antonella Elia si schiera contro Manuel Bortuzzo: “Non è stato sincero”

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie sta trovando ampio spazio sul gossip di questi giorni. La notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno è stata commentata molto soprattutto dagli ex compagni dei due nella casa del Grande Fratello Vip.

L’ultima è stata Soleil Sorge che ospite a Pomeriggio 5 ha fatto chiaramente intendere di schierarsi dalla parte della ragazza. Nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso è stata ospite ieri anche Antonella Elia.

Antonella l’abbiamo vista di recente a La Pupa e il Secchione in veste di opinionista. Anche lei ha voluto commentare la rottura tra i due ragazzi che si sono conosciuti e innamorati nella casa del GF Vip.

E anche la Elia si è apertamente schierata dalla parte di Lulu. “Sono dispiaciuta che Manuel l’abbia bloccata su WhatsApp. Non credo che Lulù sia una persecutrice. Quindi il tuo compagno, il tuo ex, il tuo innamorato che ti blocca su WhatsApp cosa rappresenta? Lulù è stata sincera fin dall’inizio e Manuel no! Perché sennò chiudi una storia ma con una certa classe, stile. Comunque proteggi la donna con cui sei stato, anche se solo sette mesi!” – le parole di Antonella Elia che hanno trovato l’appoggio di tantissime persone a casa come si è potuto vedere sui social.

Ma in questa storia c’è un altro protagonista che in modo indiretto sta avendo un ruolo chiave. Parliamo del papà di Manuel Franco Bortuzzo che non ha mai nascosto di nutrire dei dubbi nei confronti della ragazza.

Sono in molti a credere che tra i motivi della rottura c’è lo zampino di papà Franco. Lui intanto dalle righe del settimanale Nuovo è tornato a parlare. Ecco cosa ha detto:

“Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio. Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo. Conoscendo le ex fidanzate di Manuel, posso dire che lei (Lulu, ndr) si discosta un po’ come stile di vita…”.