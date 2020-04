Antonella Elia si racconta dopo il Grande Fratello Vip Antonella Elia: "Penso che questa sia la fine della mia carriera, perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”

Finalmente questa strana è ambiguo edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine. Una delle protagoniste indiscusse del reality è stata indubbiamente Antonella Elia. L’ex valletta di Mike Bongiorno si è classificata tra i 6 super finalisti. E questo proprio per scelta del pubblico, che l’ha voluta nel programma fino all’ultimo.

Al settimanale “Chi” è Antonella Elia racconta di non aver preso parte al gioco per vanità, anzi tutto l’opposto:

“Vanità no, mi vergogno alla sola idea che la gente mi abbia vista dormire o mangiare e penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”. Antonella nega assolutamente di aver ricevuto la protezione di Alfonso Signorini, come era stato ipotizzato sul web.

La soubrette infatti ha smentito con queste parole:

“Ne sarei onorata, ho bisogno di essere amata e protetta come facevano Corrado, Raimondo Vianello e Mike Bongiorno. Ma mi ha fatto cazziatoni colossali e sono uscita contro Sossio Aruta, non mi ha favorita”.

Antonella poi espone le sue chiare idee sulle donne della casa: dice di provare affetto per la vincitrice Paola Di Benedetto e per la sua nuova amica Adriana Volpe. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ho già sentito Adriana Volpe, sono felice di aver trovato un’amica. Quella signora della Rusic dice che sono anaffettiva, invece mi attacco alle persone e immagino che abbiano verso di me una preferenza, mi arrabbio se poi penso che non sia così. Paola è una ragazza stupenda, con una bellezza prorompente ma pudica, ha valori e dignità”.

Al contrario non ha intenzione di avere nulla a che fare con Valeria Marini, Licia Nunez e Fernanda Lessa, nonostante l’abbraccio in diretta dopo la lite:

“Se ce l’ho con le donne? Se parla della Lessa o della Marini o di Licia Nunez sì. Ma da sempre difendo le donne, la bellezza, la dignità. Per quanto riguarda Fernanda, sentire la sua storia, la lotta di un’altra che, nonostante tutto, sopravvive, ti colpisce. Ma non la voglio più vedere per il resto della mia vita“.

Sul compagno Pietro Delle Piane, Antonella dice:

“Ci siamo chiariti su tutto, mi fido di lui e gli credo. Di tutto il resto non mi importa. Sposarlo sarebbe un sogno, ma prima dobbiamo superare la quarantena insieme: è la nostra prima convivenza”.

Conclude l’intervista svelando che il Grande Fratello Vip l’avrebbe spinta anche a pensare di diventare madre:

“Lo penso da quando ero nella casa. Ho pensato che sono grande e che vorrei un bambino in affidamento, voglio fare qualcosa per gli altri perché, nonostante tutto, ho un debito verso la vita. E penso di essere stata protetta anche al GF Vip, nella casa, al riparo da tutto, ho pensato che siano stati i miei genitori, i miei nonni a spingermi in questa avventura, sono sfere che ruotano sempre intorno a me”. Insomma abbiamo rivotato, una Antonella Elia, particolarmente riflessiva. Chissà cosa riserverà il futuro per lei.