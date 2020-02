Antonella Elia si sfoga, e confessa la vera ragione della partecipazione al Grande Fratello Vip Antonella Elia, durante la puntata, rivela il vero motivo della sua partecipazione al reality :" sono qui solo per...."

Antonella Elia, una delle partecipanti al reality del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, andato in onda ieri sera, si sfoga. Dopo il violento scontro, avvenuto nei giorni passati, con il concorrente Patrick, Antonella Elia si sfoga con Serena Enardu, lasciandosi sfuggire il vero motivo della partecipazione al programma.

Durante la diretta, nel momento della pubblicità, le due si scambiano le loro opinioni e la showgirl, in un momento di sfogo dice :”Vorrei andare via, non volevo venire al Grande Fratello. La verità è che io sono qui per i soldi. Solo per questo non varco la porta rossa e me ne vado. Andrò a fare una bella vacanza ai Caraibi con questi soldi!”.

Nel ritorno della messa in onda, Antonella Elia attacca anche il programma :”Questa crocifissione su di me è orrenda, tutto questo per fare un po’ di ascolti, sacrificate una persona per fare ascolti. Permettete di trattarmi così per gli ascolti”. Il conduttore del programma, Alfonso Signorini, non gli fa passare l’affermazione e controbatte :”Non è colpa nostra se sei così, non ti diamo mica un copione”.

Nel corso della notte Fabio Testi e Licia Nunez hanno provato a consolare la showgirl, ma lei incalza la dose :”Quello che è successo in diretta era bullismo, una violenza diretta a me. Mi buttavano addosso la me**a, sembrava uno stadio. Ma perché non li ha fermati? Sembrava di stare nell’arena con i leoni, con la gente in studio che urlava e sputava.

Comunque è colpa mia, non dovevo partecipare ad un programma come questa“. Ma il suo sfogo non è ancora terminato, poco dopo, aggiunge parole pesanti :”Questo è bullismo! io non credo a quello che dice Signorini.

Quelle urla e quelle frasi erano un’aggressione fisica. Hai sentito come urlavano durante la trasmissione? ti sembra accettabile una cosa del genere!”.