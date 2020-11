Antonella Elia è stata una delle vallette di Mike Bongiorno. Una donna dai mille talenti, essendo un’attrice e conduttrice televisiva eccellente. In questo momento, la Elia sta vestendo egregiamente il ruolo di opinionista al GF Vip. Singolare, dato che appena l’anno scorso era dentro la casa, come concorrente di punta, tra l’altro. Sicuramente, l’Elia si trova meglio nel nuovo ruolo, che le permette di esprimere la sua ironia e di punzecchiare i concorrenti.

La carriera di Antonella Elia nasce nel mondo dello spettacolo, con tante partecipazioni in diversi spettacoli teatrali. Da ultimo, la Elia si sta dedicando al reality, regalandoci comici e drammatici momenti in programmi come Pechino Express, Grande Fratello Vip, Temptation Island. È solo oggi, però, che viene fuori una notizia davvero toccante sulla showgirl. A svelare il retroscena è la stessa Antonella, che ha scelto, dopo molto tempo, di togliersi questo peso sullo stomaco.

Di certo, parlarne non è stato facile per la bionda showgirl. Eppure Antonella è riuscita a sfogarsi davanti ai microfoni del Settimanale Chi, a cui qualche tempo fa ha rilasciato un’intervista. La drammatica rivelazione è incentrata su un qualcosa avvenuto alla showgirl in prima persona. Ecco le sue parole, toccanti e commosse: “Il mio rimpianto più grande? Ho abortito all’età di 26 anni”.

Una doccia gelata. Sicuramente, prendere una tale decisione non deve essere stato facile per Antonella, che infatti non ne aveva mai fatto parola in precedenza. La difficile decisione è stata presa dalla Elia perché quel figlio sarebbe nato in una relazione che, secondo Antonella, non aveva futuro. Ecco cosa ha spiegato: “Non volevo crescere un bimbo con un uomo con cui non avrei mai costruito nulla. Volevo essere libera e ora quella voglia di libertà mi si è ritorta contro“.

Antonella, col senno di poi, rimpiange quella scelta, sapendo che il destino non l’ha ancora portata a trovare l’amore: “In amore non sono stata fortunata, ora rimpiango quel bimbo che scelsi di non avere, mi sento incompleta e questa solitudine fa malissimo anche solo a pensarci”.