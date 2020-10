Nel corso delle ultime ore Antonino Cannavacciolo è apparso in rete con un’immagine completamente stravolta. Il celebre chef ha perso ben 30 kg e la sua trasformazione è incredibile sotto gli occhi di tutti. Lui stesso ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae insieme alla sua famiglia e in cui è evidente la sua perdita di peso.

Antonino Cannavacciolo non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Questa volta il noto chef appare completamente diverso agli occhi di tutti in quanto è notevolmente dimagrito. Lui stesso aveva dichiarato di aver intrapreso un percorso di dieta con lo scopo di perdere qualche chilo e quindi di ritrovare la sua forma fisica.

Ecco cosa ha affermato Antonino Cannavacciolo in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi qualche mese fa:

Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant. Oggi peso 126-127 chili, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve più salire, deve solo scendere. Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa e flessioni. Qualche giorno fa abbiamo fatto le prove costumi: sono passato da una taglia 66 a una 60

Per Antonino Cannavacciolo, il periodo del lockdown è stato una grande occasione che lui stesso ha afferrato per intraprendere un percorso di dieta. A distanza di circa quattro mesi lo chef sta riscontrando ottimi risultati i quali sono chiari agli occhi di tutti.

Le foto su Instagram

Infatti, sbirciando il suo profilo Instagram, possiamo notare come il celebre chef sia dimagrito a tutti gli effetti. Nel dettaglio, possiamo osservare la sua evidente perdita di peso tra le ultime foto che lui stesso a pubblicato. L’immagine in questione ritrae lo chef insieme a sua moglie ai suoi bellissimi figli.

Tuttavia, la dieta di Antonino Cannavacciolo ancora non è terminata. Lo chef è tuttora impegnato nel suo percorso nutrizionale e ogni giorno che passa si avvicina sempre di più al suo obbiettivo. Siete curiosi di sapere come sarà il cuoco nella messa in onda di Masterchef? Non ci resta che scoprirlo!