Antonino Spinalbese, l’emozionante dedica a Belen a San Valentino

L'hair stylist scrive un'emozionante dedica per la compagna: "Scopro che non ho mai vissuto fino ad ora"

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono più innamorati che mai. Dopo la conferma della notizia della gravidanza che tutti aspettavamo, la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele. Nel giorno di San Valentino il compagno della showgirl argentina scrive un’emozionante dedica per la madre di suo figlio.

Dopo essersi incontrati quest’estate, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez non si sono più lasciati e oggi sono più innamorati e uniti che mai. Tanto che il loro grande amore è stato coronato dall’arrivo di un bebè. Nel giorno più romantico dell’anno non sono mancate parole d’amore da parte dell’hair stylist per l’amata Belen.

Il ragazzo ha pubblicato uno scatto in bianco e nero su Instagram che lo ritrae insieme a Belen. Quello che non è passata inosservata è stata l’emozionante dedica dell’hair stylisy verso il suo amore. Queste sono state le sue parole:

Vieni qui, ti spiego com’è stare tra le due braccia, riusciresti ad innamorarti di te stessa. Meriti il tuo tempo, i miei pensieri, le mie lacrime e i miei sorrisi. Ed io che mi perdo nei miei mondi, scopro di non aver mai vissuto fino ad ora. Meriti un posto, il “posto” in prima fila, in ogni notte, in ogni mattina… Sei il mio unico desiderio, avverato. TI AMO MUÑECA.

Una dedica davvero emozionante che ha stupito tutti i fan della coppia i quali hanno fatto moltissimi complimenti a Belen e Antonino. Tra questi non è potuto mancare il commento di Belen che risponde così al compagno:

Non voglio svegliarmi…

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Ad oggi, nessuno dei due può fare a meno dell’altro e il loro grande amore è stato coronato con l’arrivo di un bebè. Queste sono state le parole di Belen a riguardo: