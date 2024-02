Antonino Spinalbese ha finalmente ritrovato l’amore tra le braccia di una nuova Rodriguez. Quest’ultimo di recente è stato infatti avvistato e paparazzato insieme ad una donna misteriosa che fin da subito ha incuriosito e sorpreso il web.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Belen e qualche piccolo flirt degli ultimi mesi, il noto parrucchiere sembra finalmente aver ritrovato la pace che tanto cercava. La donna misteriosa però, non si è tanto allontanata dalla nota showgirl con il quale, condivide un dettaglio importantissimo.

Di seguito scopriamo insieme di chi si tratta ma soprattutto per quale motivo, la giovane ragazza sia legata a Belen.

Antonino Spinalbese ritrova l’amore: la nuova fidanzata è una Rodriguez

A pizzicarlo in giro con la sua nuova fidanzata misteriosa è il settimanale Chi che, ha poi successivamente svelato la sua identità. Il nuovo amore di Antonino si chiamata Ainhoa Foti Rodriguez, stiamo parlando di una giovanissima tatuatrice originaria di Genova che ha 25 anni.

Nel corso degli ultimi giorni, i due sono stati paparazzati insieme durante una passeggiata sottobraccio fuori da un locale. Successivamente si sono diretti verso casa di Antonino confermando così le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane.

Quello che subito è saltato agli occhi dei fan è stato il cognome della giovane ragazza. Quest’ultima infatti, ha lo stesso di quello di Belen ma sembrano non avere nessuna parentela in comune. Un dettaglio buffo che ha fatto sorridere le persone che ormai da tempo seguono con grande affetto Antonino e che attendevano un nuovo amore per lui da più di un anno.

Ainhoa lavora all’interno del famoso studio Sir Edward Tattoo, frequentato anche da moltissimi personaggi dello spettacolo e dagli Influencer. Cliente del negozio in passato è stata anche la stessa Belen Rodriguez ma tra di loro non c’è mai stata nessun tipo di amicizia.

Per ora nei confronti della nuova relazione da parte di Antonino non c’è stata nessuna smentita né tantomeno nessuna conferma nonostante le foto parlino da sole.