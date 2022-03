Antonino Spinalbese rompe il silenzio in merito a ciò che sta affrontando negli ultimi mesi e alla grave malattia che l’ha inaspettatamente colpito. Sono giorni davvero difficili per l’ex fidanzato di Belen Rodriguez che finora ha cercato di rimanere lontano da indiscrezioni e gossip sul suo conto.

Nonostante questo, però, è proprio lui a voler raccontare con un lungo video Instagram il momento peggiore della sua vita. Una confessione a cuore aperto che Antonino ha voluto a voluto condividere con tutte le persone che gli hanno sempre dimostrato un grandissimo affetto.

Una lunga lettera quella che l’ex di Belen ha voluto racchiudere all’interno di un video che ha commosso centinaia di persone e che, a mostrato un lato più fragile e inaspettato di Spinalbese.

Quest’ultimo dopo la fine della sua storia d’amore con la Rodriguez, da cui è data la bellissima Luna Marì, ha deciso di mettersi da parte e solo ora, ha svelato il perché.

Antonino Spinalbese rompe il silenzio: “Ho una malattia autoimmune”

Prima di scoprire la sua grave malattia, Antonino aveva iniziato a stare male tanto da perdere più di 13 chili finendo così in ospedale. La diagnosi e la scoperta della malattia è arrivata solamente dopo 10 giorni dal suo ricovero.

Antonino nel corso degli ultimi anni ha dovuto fare i conti con il dolore per la morte di suo padre Rosario che l’ha segnato davvero nel profondo. Quest’ultimo all’interno del so lungo video Instagram afferma: “Dovevo ancora schiantarmi contro una macchina, incrinarmi 2 costole, ricevere una notizia terribile da un medico e perdere una delle cose a me più care”.

“Lo stress mi fa perdere peso, inizio a indebolirmi, poi mi incrino 2 costole dopo una caduta dovuta a questa debolezza. La mente è offuscata, tanto da farmi perdere la reattività e non farmi notare uno pneumatico abbandonato sull’autostrada. La mia auto è lacerata, io sotto le flebo. È un lieve trauma, ma le sorprese non erano finite” termina Antonino.