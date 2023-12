Antonino Spinalbese, spunta uno sfogo social cancellato subito dopo la pubblicazione: le sue parole

Nelle corso delle ultime ore sta facendo molto chiacchierare la lite social tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La showgirl argentina ha rilasciato sulla sua pagina social delle dichiarazioni alquanto pesanti sul suo ex compagno, nonché padre di sua figlia Luna Marì. Di recente è emerso uno sfogo social scritto dall’ex gieffino ma cancellato poco dopo la sua pubblicazione. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In queste ultime ore Deianira Marzano ha rilasciato alcune dichiarazioni su Antonino Spinalbese che stanno facendo il giro del web. Questo è quanto rivelato dall’esperta di gossip sulla sua pagina social:

C’è un post con delle insinuazioni che aveva fatto a ottobre e che poi ha rimosso pochi minuti dopo. Per me già uno che fa queste insinuazioni si commenta da solo. Quindi adesso non dicesse che è sempre stato zitto, perché qui ha parlato, anche se ha cancellato tutto poco dopo.

Queste sono state le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip:

Alcune volte mi chiedo come sia possibile basare ogni istante della vita a te. Credo di essere profondamente sbagliato “perdermi” molti momenti con persone a me care, ma che giustifico sempre tirando in ballo te come se fossi un peso. La mia verità è che mi sono sentito totalmente inadeguato, per svolgere, a mio avviso “il compito” più difficile mai avuto prima. So bene che l’amore è l’unica cosa che trascende tempo e spazio, amiamo persone che non sono più in vita, ciò mi fa capire quanto la potenza dell’amore possa viaggiare ovunque ed in ogni spazio esistente. Ho ascoltato ogni tuo piccolo sguardo ed io sarò sempre felice, qualsiasi cosa essa sia.