Antonio Lorenzon è il vincitore di Masterchef Italia 9, l’uomo dopo aver alzato la coppa di Champagne e aver festeggiato con i suoi cari e i suoi colleghi chef sale sul palco e attira l’attenzione di tutti con una romanticissima proposta di matrimonio al fidanzato

Una finale da batticuore quella di ieri sera, coronata dall’amore del vincitore per il suo fidanzato:

“Quale migliore occasione per ringraziarvi tutti, per essermi stati vicino e per l’amicizia. Questo è un giorno importante per me, è una gloria che ho ricevuto e altrettanta gloria voglio trasmettere a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono. Voglio che questo momento sia speciale…”

E a queste parole, l’aspirante chef che presto scriverà il libro di ricette tanto ambito ha tirato fuori l’anello. Inevitabile il sì del compagno visibilmente emozionato.

A sfidarsi in finale erano arrivati lui, Davide Tonetti, Marisa Moffeo e la temutissima Maria Teresa Ceglia, la più quotata come vincitrice di questa stagione

Antonio Lorenzon però è riuscito con il suo menù a ribaltare la situazione, un ragazzo che si è contraddistinto subito per la sua fantasia e precisione in cucina ma soprattutto per la sua estrema umanità ed educazione

Il ragazzo era molto supportato sui social, proprio per le sue qualità e il suo sorriso contagioso, era riuscito a portare a casa molti consensi. Tante novità in questa finalissima di Masterchef 9, nessun campanello a disposizione dei concorrenti ma solo due ore e mezza per servire: antipasto, primo, secondo e dolce.

Come ogni anni la puntata si è aperta ripercorrendo il percorso di ogni singolo finalista, dei piatti stupendi sono stati presentanti ai tavoli dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri ma pare proprio che il secondo piatto di Antonio li abbia stregati più di ogni altra cosa