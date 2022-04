Antonio Medugno ha un flirt con l’ex ballerina di Amici?!

Antonio Medugno sta acquisendo molta popolarità dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP.

Il giovane napoletano si è fatto immediatamente amare dal pubblico per il suo carattere dolce e spontaneo.

Il ragazzo è entrato nella casa dopo una breve frequentazione con Clarissa Selassié, ma ora sembra essere molto vicina ad una ballerina di Amici.

In un’intervista rilasciata a RLT nel programma Trends & Celebrietes ha spiegato:

Se è vero che ti stai sentendo e vedendo con una ragazza di Amici? Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così. La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Lei è una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica.