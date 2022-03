Antonio Medugno ha vissuto momenti di vero sconforto nella casa del Grande Fratello VIP. Il tiktoker voleva quasi abbandonare la casa.

A spingerlo a rimanere sono stati i genitori e il fratello che lo hanno incoraggiato e hanno sottolineato di credere in lui e di tenerlo tanto forte da superare i problemi.

Antonio Medugno ha spiegato che problematica ha dovuto affrontare in passato. Si tratta di disturbi alimentari:

In passato mangiavo poco o nulla. Ho avuto problemi per questa cosa del mangiare. Andai dallo psicologo e gli dissi che non avevo più fame e non mangiavo. Anche ora mangio in fretta per paura che mi passi la fame ed è terribile. Quando entri in questo meccanismo ti immetti in una fase non buona. Oggi mangiavo veloce per il terrore che poi mi passasse l’appetito e non riuscissi più a ingerire nulla. A me fa paura pensare queste cose perché inizia tutto così