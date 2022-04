Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi è pronto per la casa di Cinecittà?

Antonio Zequila è il primo eliminato di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Lo showman sta rilasciando varie interviste in cui ha svelato diversi segreti.

In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv ha spiegato che sarebbe pronto ad andare nella casa del Grande Fratello VIP e che, in realtà, è stato già invitato per questa edizione, ma poi sono entrati la Marini e Urtis.

Sì è vero.Sono stato chiamato da Alfonso Signorini a novembre [2021, ndr]. Sarei dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip a dicembre. Avevano bisogno di un una persona come me che poteva creare delle dinamiche perché in quel momento il reality era un po’ statico. Poi sono stati fatti entrare Valeria Marini e Giacomo Urtis che hanno portato un po’ di divertimento nella casa.

L’amicizia che lo lega al conduttore potrebbe però portarlo a partecipare alla prossima edizione di settembre:

Mi è dispiaciuto per aver perso questa occasione. Alfonso Signorini è un mio caro amico. Mi ha curato il cancro dell’anima che è la depressione. Avevo appena perso mio padre Giovanni e lui mi ha sostenuto. Magari entrerò nella casa nella prossima edizione che inizierà a settembre.

Ha concluso poi spiegando come mai sull’Isola non è andata come sperato: