Antonio Zequila è il primo naufrago ad essere stato eliminato dall’Isola dei Famosi.

Ovviamente, lo showman non ha perso occasione per svelare i segreti dell’Isola.

Antonio Zequila, a Super Guida TV, ha spiegato che a deludere di più è stato il fratello minore dei Rodriguez:

La persona invece che più mi ha deluso è Jeremias. Lui un ragazzo arrogante, maleducato e irrispettoso. Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, noi stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre. Gustavo è poi uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo. Lui mi ha confidato un segreto che però non posso rivelare.