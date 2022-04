Si innalza la polemica a Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso. Arianna David attacca Flavia Vento, gridandole contro: “Sei bugiarda”. Il dibattito sorge dopo l’abbandono della Vento all’ennesimo reality: La Pupa e il Secchione show.

La showgirl si giustifica dicendo: “Il mio problema personale si è risolto nel migliore dei modi, ora sono felice e serena”, poi cerca di difendersi così: “È una sconfitta lasciare un reality. L’unica che perde quando lascio un reality sono io”.

Ma la scelta di Flavia viene immediatamente attaccata da Arianna David, la quale trova l’atteggiamento della showgirl irrispettoso: “Ci vuole rispetto per tutti quegli artisti che sono a casa e non riescono ad avere la tua fortuna. Tu invece cosa fai? Sputi nel piatto dove mangi. Al pubblico non interessano i tuoi problemi”.

L’ex Pupa ribatte: “Se uno ha dei problemi li risolve. Stai zitta che io porto rispetto a tutti”. La conduttrice Barbara D’Urso fa notare a tutti i presenti che Flavia ha abbandonato ben 5 reality, riscuotendo così un record di ritiri. Ma non tutti le vanno contro.

Vladimir Luxuria decide in qualche modo di prendere le sue difese, avendo partecipato con lei il reality L’Isola dei Famosi: “Quello che dispiace è che lei entra in un reality, fa ridere, viene apprezzata e quindi poi dispiace che se ne vada”.

La conduttrice di Pomeriggio 5 fa una richiesta e propone all’ex Pupa di andare nello studio per la prossima puntata dello show che ha abbandonato, per un faccia a faccia con i concorrenti del reality e la giuria presente.

La Vento così promette: “Martedì vengo in studio e canterò il canto della sirena. Ora so cantarlo bene perché al Grande Fratello ero un po’ stonata”. Non ci resta che attendere la prossima ospitata ne La Pupa e il Secchione Show per vedere che cosa accadrà.