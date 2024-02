Ariete pubblica una foto in ospedale: cosa è successo alla cantante

Ariete si è sottoposta ad un intervento al femore che aveva in programma da tempo: come sta la cantautrice

La cantante ha pubblicato una foto in ospedale per spiegare ai suoi fan la sua momentanea lontananza dal lavoro. Ariete è stata ricoverata per via di un’operazione al femore che ha sempre rimandato per non lasciare la sua amata musica.

Ha voluto annunciare pubblicamente il suo ricovero per tranquillizzare tutte quelle persone che ogni giorno la seguono e la sostengono e ha voluto spiegare loro che, purtroppo, per un po’ di tempo dovrà dedicarsi solo a se stessa. Sapeva di avere in programma l’intervento chirurgico, ma lo aveva sempre rimandato proprio per dare la priorità alla musica. È stata proprio lei a spiegarlo in un lungo post pubblicato sui social, a corredo della foto che nelle ultime ore si è diffusa sul web.

Le parole di Ariete

Ciao dolcezze belle, qui dopo un’operazione al femore tutto ok 👌🏻. Dovevo farla da un po’ di tempo ma ho sempre dato priorità al lavoro, ora relax ma almeno per questa estate sarò prontissssssssima a saltare con voi!!🤍🤍 niente baci. Ci sentiremo un po’ meno spesso ma penso a tornare sul palco da quando ci sono scesa, ovvero = vi penso sempre ciaoooooo!!!!

Tanti i messaggi affettuosi in supporto della cantautrice che sono apparsi sotto il suo post. Parole piene d’amore che le fanno capire quanto, per molti, la sua musica sia importante.

Ariete per un po’ sarà costretta a stare lontana dal palco, ma poi tornerà più energica di prima, molto probabilmente in vista dell’estate. Nei prossimi mesi dovrà pensare solo a se stessa, cosa che negli ultimi tempi, proprio per non lasciare la sua amata musica, non ha mai fatto. A volte, tuttavia, arriva il momento in cui bisogna fermarsi per un po’ e mettere la salute al primo posto.

Tra i tanti messaggi affettuosi, sono arrivati anche quelli di Rudy Zerbi, Valerio Lundini e Jovanotti.