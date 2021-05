Arisa e Andrea Di Carlo, nuovo colpo di scena nella love story

Sembra essere infinita la storia d’amore tra Arisa e il compagno Andrea Di Carlo. La love story tra la cantante e il manager è ormai uno degli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane dalle cronache rosa. Dopo l’annuncio della definitiva separazione da parte della professoressa di Amici, un nuovo colpo di scena sta caratterizzando la loro storia d’amore.

Intervistata dal programma di Rai 2 Belve, Arisa ha dichiarato che la love story con il compagno Andrea Di Carlo è ormai giunta al termine. In particolar modo, la nota cantante ha dichiarato di non vedere e sentire l’ex compagna da circa due settimane. Nonostante queste rivelazioni, però, pare che il tira e molla tra la coppia continua.

Tutto è iniziato in una recente intervista che Arisa ha rilasciato nel salotto di Mara Venier a Domenica In. In quell’occasione le parole della cantante avevano fatto infuriare il manager il quale aveva preso la decisione di lasciare la compagna riprendendosi anche l’anello di fidanzamento.

Qualche giorno dopo, però, il ritorno di fiamma. I due dunque tornano insieme per poi, però, lasciarsi successivamente. Questa volta la loro separazione sembrava essere definitiva, considerate le parole di Arisa nell’intervista di Rai 2 rilasciata al programma Belve.

Oggi, però, un nuovo colpo di scena in questa storia d’amore infinita. Qualche giorno fa, infatti, Andrea Di Carlo ha pubblicato degli scatti che lo ritraggono insieme alla cantante in un bacio appassionato. Sotto lo scatto, i versi di una canzone di Tiziano Ferro: