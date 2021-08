Nelle ultime ore si stanno formando le classi di Amici di Maria De Filippi, come i ragazzi anche i professori devono essere confermati. Se per Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini non ci sono problemi, sembra che Arisa e Anna Pettinelli non saranno riconfermate.

Naturalmente, tutti i siti hanno riportato la notizia. Ma su Dagospia si legge un messaggio che non è piaciuto alla cantante di Sincerità. Sul magazine si legge:

“Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa. Chi prenderà il suo posto?“.

La cantante ha prontamente risposto al giornale con una frecciatina piuttosto chiara. I toni sembrano però molto piccati, che sia davvero una delle non riconfermate della prossima edizione?

Io non sono sgangherata, sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giuncato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. #Psyco si. Scrivi psyco e promuovi la musica invece di tentare di affossare la gente.

Quel che sembra è che Lorella Cuccarini, seppur riconfermata, cambierà ruolo e passerà alla cattedra di canto. Allora è lei che ha preso il posto di Arisa? Al momento non è ancora chiaro.

Per il momento, al talent show, si stanno facendo i provini per capire come formare la prossima classe che andrà in onda a settembre.