Arisa, nuovo look per la cantante: eccola come non l’avete mai vista

Nel corso delle ultime ore il nome di Arisa è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex maestra di canto di Amici di Maria De Filippi ha optato per un cambio look che in queste ore sta facendo molto chiacchierare. Scopriamo insieme come si è mostrata la cantante per le vie di Roma.

Non è la prima volta che Arisa decide di cambiare completamente il suo look. Come già anticipato, sono molti coloro che in queste ore hanno riempito di complimenti la cantante per via del suo nuovo look. L’ex maestra di canto di Amici di Maria De Filippi ha condiviso sulla sua pagina Instagram una serie di scatti che le stanno facendo fare il pieno di like.

La cantante si è infatti mostrata sui social con un look completamente nuovo e che ha stupito tutti i suoi followers. Gli scatti condivisi sui social ritraggono Arisa per le vie della capitale in compagnia di alcuni suoi amici. Tra i tanti commenti scritti sul suo nuovo look, possiamo leggere:

Sei bellissima.

Oppure:

Semplicemente perfetta.

E ancora:

Stai benissimo con questo nuovo taglio di capelli.

Arisa, la cantante cerca marito: “Valuto proposte di matrimonio”

Qualche settimana fa Arisa ha fatto molto parlare di sé per via di alcune dichiarazioni rilasciate sui social che non sono passate inosservate. Queste sono state le parole rilasciate dalla cantante che hanno fatto molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa: