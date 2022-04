Arisa si confessa in tv: “Ho pensato al suicidio, nessuno mi amava”

Arisa si confessa in tv lasciano trasparire la sua adolescenza difficile e il suo grandissimo bisogno d’amore. La famosa cantante che ha stregato con la sua meravigliosa voce milioni di italiani ha deciso di aprire il suo cuore durante una profonda intervista al programma ‘Ti sento’.

Quest’ultimo in onda alle 23.20 su Rai2 e condotto da Pierluigi Diaco, ha portato a galla alcune sofferenze della cantante che in pochi conoscevano. È una delle prime volte in cui Arisa ha deciso di mettere da parte il suo modo di fare sempre allegro per raccontare degli attimi importanti della sua vita privata.

Rispondendo ad alcune domande poste dal giornalista, l’amata cantante ha confessato di aver pensato più volte di non voler più vivere. Nonostante questi pensieri, è proprio lei ad aver ritrovato la voglia di vivere scacciando con il tempo l’idea di farla finita.

Un’intervista davvero inaspettata, che ha lasciato i telespettatori molto sorpresi ma allo stesso tempo tristi per ciò che Arisa ha dovuto affrontate. Affermazioni che hanno dato modo di pensare e che, hanno mostrato un lato di lei che durante i talent e le interviste non esce mai fuori.

Arisa si confessa in tv: “Ho pensato al suicidio”

Rispondendo ad alcune domande da parte di Pierluigi Diaco, Arisa ha rivelato di aver pensato al suicidio negli scorsi anni. È lei stessa nel programma ‘Ti Sento’ a rivelare: “Sì ho pensato di sottrarmi alla vita, io penso che un po’ tutti lo pensiamo però poi io sono una ragazza di fede”.

“Quindi sono una ragazza di fede anche per questo, perché poi c’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero, che non sapevo cosa mi sarebbe successo” spiega Arisa.

Infine, proseguendo la sua intervista a cuore aperto rivela: “Mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo. E poi piano piano dai valore alle tue priorità e dici ‘okay, la vita mi ha dato cose belle mi può dare anche cose brutte, devo resistere”.

Momenti davvero difficili quelli che ha vissuto la cantante e che è riuscita a superare grazie al suo grande coraggio e alla tenacia che da sempre la contraddistingue.