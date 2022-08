Arisa torna ad Amici: pioggia di critiche dopo l’inaspettata decisione

La cantante torna ad Amici in veste di professoressa prendendo il posto di Anna Pettinelli e viene sommersa da migliaia di critiche social: ecco cosa sta succedendo

Arisa torna ad Amici per la gioia di milioni di telespettatori che attendevano questa notizia già da diversi mesi. La nota contante la scorsa stagione ha deciso di allontanarsi dal talent firmato Maria De Filippi per partecipare a Ballando con le Stelle.

Una decisione che ha creato diversi dissapori e opinioni contrastanti sui social e nei confronti di suoi ex colleghi. I cambiamenti che la redazione e la stessa Maria De Filippi sta apportando all’interno del talent stanno man mano vedendo fuori grazie a svariate indiscrezioni.

Fra tante la più importante è proprio il ritorno di Arisa nel talent firmato Canale 5 e l’abbandono inaspettato di Anna Pettinelli. Al posto di quest’ultima infatti, tornerà a grandissima richiesta l’amata cantante che due anni fa aveva vestito i panni di professoressa di canto.

Di recente il popolo dei social si è diviso tra chi pensa che sia giusti un ritorno ad Amici da parte di Arisa e chi, crede che sia solo un modo per farsi vedere. Molte persone compresa anche Anna Pettinelli, non hanno approvato il suo modo di fare ovvero di passare da un programma all’altro.

Arisa torna ad Amici: pioggia di critiche per la cantante

Lo scorso anno la cantante ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle su Rai 1 declinando l’invito da parte di Maria per la nuova edizione di Amici. Questa volta però, Arisa ha deciso di tornare sui suoi passi ricoprendo ancora una volta il ruolo di professoressa.

A difendere il suo modo di fare all’interno de settimanale Nuovo Tv è Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo si è mostrato dalla parte della cantante quando, una telespettatrice l’ha definita ‘Prezzemolina della tv’.

In merito all’argomento, il noto giornalista ha affermato: “C’è un mercato aperto in televisione, dove per i professionisti c’è piena libertà di movimento”. A appoggiare la scelta fatta da Arisa sono migliaia di fan che amano il suo modo di fare sbarazzino e inaspettato.

A criticare invece il suo comportamento è la stessa Anna Pettinelli che, ha lanciato una chiara ed evidente frecciatina alla cantante. “Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite” afferma la ex professoressa di Amici.

Nonostante questo Arisa è pronta a tornare più carica e determinata di prima all’interno del talent firmato Marai De Filippi.