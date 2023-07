Armando Incarnato, l’attacco a Gianni Sperti: “Non ne ha mai azzeccata una”

Tra i due non c'è simpatia e non manca occasione per attaccarsi a vicenda.

Armando Incarnato è uno dei protagonisti di Uomini e Donne. Nell’ultima edizione del programma ha fatto molto parlare di sé per il modo in cui ha trattato le donne che erano lì a corteggiarlo. Un comportamento mal visto da Gianni Sperti che l’ha attaccato in diverse occasioni.

Tra Armando e Gianni non c’è un bellissimo rapporto e i due non fanno altro che punzecchiarsi. L’ultima puntata di questo scontro l’ha condotta proprio Armando che parlando su Instagram di alcune coppie uscite insieme dal programma quest’anno, ha tirato in ballo, seppur in modo indiretto, proprio Gianni Sperti.

Fonte: web

“Le coppie nate per interesse sono destinate ad uno spiacevole disinteresse nel preservare perlomeno un minino di rispetto nei confronti dell’ex partner” – ha scritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da armando incarnato (@armando_incarnato_)

Poi l’affondo all’opinionista: “E pensare che a dire di “qualcuno” che non ne ha mai “azzeccata” una avrei dovuto prendere esempio e imparare la parola amore da qualcun altro! Che vergogna solo i numeri non indovino”.

Il riferimento è chiaramente nei confronti di Gianni Sperti che è stato invitato a cambiare mestiere perché a dare consigli in studio proprio non ce lo vede.

Il comportamento di Armando è stato molto criticato anche sui social. “Ma di che stanno a parlare? Sto buffone ha sputato su OGNI donna con cui è uscito, per non parlare di tutti gli altri partecipanti, e ora si offende. Lui che ha sporcato per anni tutti ora dice che hanno sporcato lui. Ma chi crede a quello che dice sto pettegolo? Ma lasciatelo perdere e cominciate a fare un bel repulisti” – si legge in un commento. Non è chiaro se Armando sarà presente anche nella prossima edizione del programma in partenza a settembre. Da capire se Maria De Filippi gli darà l’opportunità o meno. In caso affermativo prepariamoci a nuovi scontri con Gianni Sperti.