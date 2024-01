Armando Incarnato debutta al cinema sorprendendo tutti i suoi fan ma soprattutto il pubblico di Canale 5. Da sempre infatti, il noto cavaliere di Uomini e Donne ha fatto sempre parlare di lui per via del suo comportamento ma soprattutto delle sue storie d’amore mai andate in porto.

A grande sorpresa però, il volto noto del Trono Over sembra aver messo da parte la ricerca dell’amore immergendosi a capofitto nel mondo del cinema. Il cavaliere napoletano tanto discusso e tanto criticato è pronto a fare il suo ingresso all’interno di un nuovo film diretto da Stefano Cerbone.

Scopriamo insieme in quale film potremo vedere Armano ma soprattutto quando uscirà e il suo inaspettato ruolo al suo interno.

Armando Incarnato debutta al cinema: ecco in quale film lo vedremo

Incarnato stupirà tutti i suoi fan e i telespettatori a casa prendendo parte al film “Nati pre-giudicati”. Una pellicola che tratta della vita condotta da alcuni figli i criminali nonché giudicati per le loro origini.

La storia ancora una volta sarà ambientata e girata a Napoli e dovrebbe uscire il prossimo giugno nelle grandi sale. Un vero e proprio traguardo importante per Armando Incarnato che da sempre aveva manifestato il suo grande amore per il cinema e per la recitazione.

Di recente all’interno del profilo social dedicato al film sono uscire alcune clip che ritraggono lo stesso ex cavaliere in una scena. Possiamo vedere infatti come Armando si trova a bordo di una moto con degli occhiali da sole ed un cappellino.

Per ora il noto cavaliere non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito, preferendo creare ancora della curiosità tra i suoi fan. Un traguardo importante che spiegherebbe anche la sua presenza altalenante all’interno del programma di Uomini e Donne.

Per alcune settimane Armando continuava infatti a saltare la presenza in studio, senza mai svelare però il lavoro inaspettato che lo aveva tenuto lontano. Ora non ci resta che attendere l’uscita di questo nuovo film.