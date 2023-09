Armando Sommajuolo è morto: il volto di La7 aveva 70 anni

Nel corso delle ultime ore è venuto a mancare Armando Summajuolo, ovvero il noto volto di La7. A diffondere il triste annuncio è stato Enrico Mentana mediante un post pubblicato sul suo account social.



Senza alcuna ombra di dubbio, Armando Summajuolo ha rappresentato uno dei giornalisti più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. L’uomo è venuto a mancare all’età di 70 anni ma attualmente non siamo a conoscenza delle cause che hanno provocato il suo decesso.

A diffondere la triste notizia sui social è stato Enrico Mentana il quale ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole di affetto e sincero cordoglio scritte a corredo della didascalia:

Stamattina se ne è andato Armando Sommajolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari.

Armando Sommajuolo: vita e carriera

Nato a Roma nel 1953, Armando Sommajuolo è stato un importante giornalista italiano. L’uomo è approdato nel mondo del giornalismo all’età di 23 anni e la sua prima esperienza è avvenuta nell’emittente romana di Teletevere. Successivamente, si è spostato all’emittente TMC la quale, nel 2001, si è trasformata in La7. Nel 2015, durante un’ospitata al TG La7, condotto da Enrico Mentana, il giornalista ha annunciato il suo ritiro.

Oltre ad essere un punto di riferimento per La7 e in generale per il mondo del giornalismo, Armando Summajuolo è stato al timone della conduzione di alcuni programmi come per esempio Tesori di famiglia e Zona blu. Non è tutto. Si è reso anche protagonista di un’esperienza nell’episodio de La piovra e successivamente di uno spot pubblicitario.