Arrestato Zach Roerig: il Matt Donovan di “The vampire diaries” Il noto attore Zach Roerig, famoso come il Matt Donovan di "The vampire diaries", è stato arrestato: trovato alla guida in stato di ebbrezza

In molti lo conoscono come il bellissimo e dolce Matt Donovan della serie tv “The vampire diaries“. Il noto attore Zach Roerig è stato arrestato lo scorso 24 marzo, perché sorpreso alla guida in stato d’ebrezza. La notizia è stata riportata sul famoso tabloid TMZ.

A bordo di un furgoncino sospetto, è stato fermato dagli agenti delle forze dell’ordine, che dopo i normali controlli ed essersi accorti dello stato dell’attore, lo hanno portato in carcere. Zach è stato rilasciato dopo poche ore e adesso è in attesa di giudizio. Molte testate giornalistiche hanno tentato di richiedere dichiarazioni al suo staff, che però si è rifiutato di commentare quanto accaduto. L’attore dovrà presentarsi davanti ad un giudice, il prossimo 4 giugno.

Roerig è molto conosciuto soprattutto, come già riportato in precedenza, per la sua interpretazione di Matt Donovan, nella serie tv The vampire diaries. Inizialmente è l’ex fidanzato della protagonista, Elena Gilbert e poi uno dei suoi migliori amici. La parte interpretata da Matt, è molto particolare, è l’unico del gruppo a rimanere umano e si ritrova circondato da esseri soprannaturali, dai quali è turbato ma allo stesso tempo, sa che sono loro amici e che deve rimanere accanto a loro, a combattere le battaglie quotidiane.

Matt odia i vampiri e non si capacità del fatto che i suoi migliori amici debbano uccidere o fare del male ad altri esseri umani, per potersi nutrire.

Vita privata di Zach Roerig

Il noto attore ha una figlia di nome Fiona, nata nel 2011, dalla sua relazione con la sua ex compagna, Alana Turner. Dopo che quest’ultima è stata arrestata e condotta in una prigione federale, Zach è riuscito ad ottenere nel 2013, la custodia esclusiva di sua figlia. Per circa un anno, fino al 2012, ha avuto una relazione con la Caroline Forbes di The vampire diaries, l’attrice Candice Accola.

Nel 2016 è sbocciato l’amore con il personaggio Sybil, interpretato dall’attrice Nathalie Kelley.

La loro relazione è durata pochissimi mesi.