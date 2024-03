“Arrivata la terribile notizia” Grave lutto per il calcio italiano: poco fa il comunicato

Rocco Commisso addolorato per la grave perdita della Viola: "Sono profondamente addolorato per la perdita di un amico fraterno. Ci mancherà tantissimo".

Grave perdita per il mondo del calcio italiano, e in particolare per la Serie A. La notizia è arrivata da poco, e le condizioni del direttore generale erano apparse disperate già subito dopo il ricovero per un malore improvviso. Per la Fiorentina sono stati momenti di apprensione nelle ultime 48 ore ma, adesso, è arrivato il momento che meno si sperava per la società e per la famiglia del dirigente.

Il club viola piange oggi la scomparsa di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. La triste dipartita è avvenuta presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Barone era stato colpito da un grave malore domenica scorsa, prima della partita contro l’Atalanta. Una telefonata gli aveva salvato la vita in un primo momento. Nel corso della giornata di domenica e di ieri le speranze erano state poche ma forti. Adesso, però, è arrivato il momento del cordoglio.

Un punto di riferimento per il calcio, Joe Barone, che a soli 57 anni ci lascia in modo del tutto improvviso e inaspettato. L’imprenditore era un punto di riferimento per la Fiorentina, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia recente del club. Il suo impegno, la sua professionalità e la sua passione per i colori viola lo rendevano un dirigente stimato da tutto l’ambiente, dentro e fuori dalla società.

Joe Barone era anche un amico e un fidato collaboratore per il presidente Rocco Commisso, che lo considerava un braccio destro insostituibile. Insieme hanno portato avanti importanti progetti, come la costruzione del Viola Park, il nuovo centro sportivo della squadra.

Il grande amore per il calcio ha contraddistinto la sua carriera arrivata a livelli altissimi, anche con l’incarico da dirigente nella massima Serie italiana. Joe Barone era un grande appassionato e aveva sempre seguito la squadra con dedizione, anche in trasferta. La sua presenza a Bergamo, nonostante le sue precarie condizioni di salute, era un segno di affetto e vicinanza alla Viola.

Rocco Commisso ha commentato subito la sua morte di essere “profondamente addolorato per la perdita di Joe. Un amico fraterno che ci mancherà tantissimo”. La Fiorentina ha deciso di rinviare la partita contro l’Atalanta in segno di lutto. La Lega Serie A ha disposto un minuto di silenzio in tutte le partite della prossima giornata.