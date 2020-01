Ashley Graham ha partorito È nato il primo figlio della modella curvy, ma nessuno sa ancora il nome

Ashley Graham ha partorito, il primo figlio della modella 32enne curvy è nato. Lei che da sempre utilizza i suoi social network per diffondere messaggi body positive e raccontare la sua vita, ha annunciato la nascita del suo primogenito proprio attraverso i social.

Ma un dettagli non è sfuggito agli altri: non ha detto il nome di suoi figlio. “Alle 18:00 di sabato la nostra vita è cambiata in meglio”, scrive Ashley Graham sul suo profilo Instagram. Le stesse parole appaiano anche nelle Ig stories di suo marito Justin Ervin.

Un annuncio doveroso dato che i fan della modella l’avevano seguita e supportata per tutta la durata della gravidanza. I due avevo annunciato l’arrivo del primogenito lo scorso agosto in occasione del loro nono anniversario di matrimonio.

Lei, la prima indossatrice con la taglia 50 ha raccontato la sua gravidanza mostrando il suo corpo in continuo cambiamento senza aver mai paura di farlo. Del resto la Graham, diventata top model di fama mondiale è sempre stata protagonista nelle battaglia per la body positive diventano influencer e icona curvy. Ma non solo, Ashley ha creato anche una sua linea di costumi da bagno e una collezione di abiti da sposa con Pronovias.

In occasione dell’annuncio della nascita del suo bambino, la neomamma ha approfittato di quello spazio social per ringraziare tutti i suoi follower per l’amore e il supporto durante l’intera gravidanza.

L’influencer infatti, come nel suo stile, ha raccontato la sua gravidanza senza mai nascondersi dietro filtri o modifiche, anzi si è vantata dei suoi difetti e di quel corpo che andava cambiando mentre una vita nuova dentro di lei cresceva.

Durante la gravidanza, in un’intervista a Elle aveva confessato che si era arresa al cambiamento della gravidanza, sia mentale che fisico. Aveva confessato la donna che qualche disagio c’era nel vedere il suo corpo cambiare in quel modo, ma se la “causa” era la nascita del suo primogenito, ne valeva davvero la pena. Uno dei suoi più grandi sogni era infatti quello di creare e crescere una famiglia insieme all’uomo della sua vita.

A noi non resta che fargli le nostre congratulazioni.