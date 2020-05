Asia Argento ricorda Michel Piccoli: “Non ci sono parole” Michel Piccoli, grande attore scomparso recentemente, viene ricordato da Asia Argento con un post su Instagram: "Non ci sono parole"

Nelle ultime ore è scomparso Michel Piccoli, attore e amico della famosa Asia Argento. Proprio in concomitanza di questo triste avvenimento, la regista decide di fare un post su Instagram per ricordare questo personaggio del mondo dello spettacolo, mostrando tutto il suo dolore: “Non ci sono parole”.

Michel Piccoli non era solo un attore, ma anche un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di origine francese. Con il film Habemus Papam, di Nanni Moretti, questo personaggio così eclettico e versatile vinse anche il David di Donatello. Da chi ha ben presente la sua carriera, l’uomo è stato definito un mostro sacro del cinema europeo. Così, anche Asia Argento, sotto una foto insieme all’uomo, ha deciso di scrivere una dedica per ricordarlo.

Così scrive la donna: “Se ne è andato un grande artista, un amico, un’anima gentile, davvero ora non ci sono parole adatte, io non le trovo, solo un sentimento profondo di gratitudine: grazie di avermi reso parte della tua vita, grazie di avermi arricchita con il tuo affetto, di aver condiviso tutto quando ero solo un ragazzetto curioso, di avermi impreziosita, mantenendo il contatto nei decenni…”

Infine, conclude la bellissima dedica scrivendo: “Forse mi ero convinta che i giganti della tua stazza fossero eterni, che avresti campato altri 200 anni – ma tu sei sempre stato così meravigliosamente umano, e quindi adesso ti saluto senza averti potuto stringere un’ultima volta, ti dico au revoir maestro e compagno di viaggio #RIP #MichelPiccoli 💔♾ je t’aime”.

Asia Argento, oltre ad essere amica dell’uomo, è stata anche sua allieva e collega. Come lei stessa ha asserito, Michel Piccoli è stato un mentore e un amico, che è riuscito a farla diventare in parte quello che oggi è, insegnandole anche i trucchi del mestiere. Inoltre, sottolinea anche con un senso si sacralità come, per lei, i mostri del cinema come Michel Piccoli non dovrebbero venir mai a mancare, ma poi ritorna nel mondo sottolineando come questo personaggio, così importante, sia stato di fatto immensamente umano.

Il pubblico e i followers dell’attrice sembrano essere completamente d’accordo con la donna. Tra i vari commenti troviamo anche uno in cui viene messo a paragone Michel Piccoli con Jack Nicholson, dicendo che il regista francese è stato molto di più di quello americano.