Non è la prima volta che la donna si rivolge a Maria De Filippi e al suo programma del sabato sera. Se la prima volta non era andata bene, forse questa volta, grazie all’aiuto della presentatrice, ce l’ha fatta. Assunta chiede scusa alla figlia Emanuela a C’è posta per te. Com’è andata questa volta tra madre e figlia?

Nella puntata di sabato scorso di C’è posta per te, la quarta storia raccontata riporta sul piccolo schermo un volto già noto. Assunta era già stata ospite da Maria De Filippi qualche settimana fa, perché voleva riallacciare i rapporti con la figlia Emanuela. Che, però, aveva chiuso la busta.

Assunta vuole chiedere perdono alla figlia, perché, quando ha deciso di lasciare il marito, ha tagliato i ponti anche con i figli Emanuela e Antonio, che sono andati a vivere con la suocera. La donna glieli faceva vedere raramente, ma oggi Assunta voleva recuperare il tempo perduto.

Assunta ha ammesso i suoi errori, ma dice anche che non può stare lontana dalla figlia. Le chiede di chiarirsi davanti a un caffè e Maria De Filippi decide di organizzare questo incontro proprio in studio, di fronte alle telecamere.

Emanuela, però, che aveva detto di non provare più niente dalla mamma, lamenta il fatto che, dopo l’ultima puntata, la madre le aveva scritto, non rispettando i suoi tempi. Lei voleva un chiarimento in privato, invece si è ritrovata a dover raccontare la sua storia di fronte a milioni di spettatori.

Assunta chiede scusa alla figlia Emanuela: forse questa volta ce l’ha fatta a ricevere il suo perdono

Maria De Filippi prova a convincere la ragazza, per riavvicinarsi alla donna, magari non come sua madre, ma per conoscerla.

Emanuela è rimasta scettica per tutta la puntata, con accanto il marito Salvatore che la sprona a mettere da parte risentimenti del passato e provare ad accettare l’invito. Alla fine Emanuela apre la busta: una luce di speranza si riaccende in Assunta.