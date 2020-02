Attenzione al messaggio di WhatsApp Virus di San valentino Su WhatsApp arriva la truffa di San Valentino, attenzione hai messaggi che arrivano da numeri sconosciuti

E’ stato fatto un regalo a tutti. il Virus di san Valentino che sta spopolando su whatsapp. Ci mettono in allerta per questa nuova truffa che gira sulla messaggistica. Messa in campo pochi giorni fa per la festa di San Valentino.

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta. Arriva un messaggio, che viene inviato da un numero sconosciuto, contenente un codice di sei cifre. Il testo del messaggio può cambiare, comunque la richiesta è sempre la stessa, quella di rinviare il codice ad altre persone.

Fatto questo il malintenzionato, accede in automatico ai tuoi dati personali, chat, archivi e profili. Come evitare tutto questo? Ignorate il messaggio e cancellatelo evitando di aprirlo. La stessa App, ora diventata di proprietà di Facebook ,ci fa sapere :” Il messaggio è protetto in default con la crittografia end-to-end, che nessuno tranne la persona che inizia la conversazione e quella con la quale sta chattando, possa leggere o osservare i contenuti.

Sulla crittografia end-to-end, e sulle funzionalità di privacy e sicurezza di WhatsApp, è online un nuovo sito sulla privacy per App“. Questa piattaforma è utilizzata da 2 milioni di persone, che scambiano messaggi con amici e parenti. Il suo utilizzo può contenere dati sensibili e personali.

Quindi è molto importante proteggersi e sapere come fare. La tecnologia da noi usata, spesso viene sottoposta a questo genere di rischi, e senza neanche esserne a conoscenza. Quindi si raccomanda il controllo della privacy in tutto ciò che fate.

Ci informano che è preferibile cancellare, ogni qual volta che arriva un messaggio da numeri sconosciuti, contenenti link da rinviare. Non è consigliato ne la risposta ne tanto meno l’apertura del link, che al suo interno potrebbe contenere dei virus o truffe. Le conseguenze porta al mal funzionamento o alla rottura di dispositivi tecnologici .