Aurora Ramazzotti nella giornata di ieri ha stupito tutti i suoi fan annunciando una notizia del tutto inaspettata è piena di gioia. Ormai da diversi mesi la giovane Influencer è diventata mamma del piccolo Cesare che, ha fin da subito conquistato il cuore di tutta la famiglia e dei social network.

Da sempre seguita e amata, Aurora ha dimostrato con la sua sincerità e con il suo ironico modo di fare tutte le sfaccettature del suo carattere. Non ha mai nascosto le sue paure, le sue fragilità ma anche il suo amore per la famiglia e per i propri genitori.

Sono proprio quest’ultimi infatti, i protagonisti delle sue ultime dichiarazioni che hanno fatto sognare i fan nella giornata di ieri. Aurora spetta così il silenzio in merito a sua madre Michelle Hunziker e a suo padre Eros Ramazzotti. Ecco cosa sta succedendo e le sue parole.

Aurora Ramazzotti, gli auguri a Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: “Ora posso dirlo…”

Nella giornata del 2 ottobre, la giovane primogenita ha voluto sorprendere i suoi fan con una vera e propria rivelazione. Quest’ultima infatti, ancora una volta è tornata sui social dedicando parole importanti e inaspettate ai suoi due genitori.

Per un momento i fan hanno pensato ad un possibile ritorno di fiamma tra Michelle ed Eros che, tutti attendono e sognano da tempo. Purtroppo però non è così perché ciò che Aurora ha affermato era qualcosa di molto più grande ed importante.

Nella festa dei nonni è la stessa Influencer a far per la prima volta gli auguri ai propri genitori. Ora che Michelle e Eros sono nonni del piccolo Cesare, Aurora all’interno del proprio profilo Instagram ha voluto affermare: “Un anno fa oggi succedeva questo. Ora posso dire auguri nonni”.

Lo scorso anno proprio il 2 ottobre, Goffredo Cerza e l’Influencer stavano per scoprire il s**so del loro bambino grazie ad un baby shower organizzato dai loro amici e parenti.