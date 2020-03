Aurora Ramazzotti: griffata anche in quarantena sfoggia una t-shirt da 300 euro Aurora Ramazzotti trascorre la quarantena in casa Hunziker Nonostante la situazione la Ramazzotti dice no ai look casalinghi ma sì ad una t-shirt da 300 euro.

La bella e spigliata Aurora Ramazzotti figlia del noto cantante Eros Ramazzotti e della splendida e solare Michelle Hunziker ha deciso di rinunciare ai look casalinghi, come tute o pigiami perché preferisce le griffe, infatti la sua t-shirt da quarantena costa ben 300 euro.

L’Italia è in ginocchio a causa dello stato di emergenza dettato dal Coronovirus. Sono state adottate severe misure al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio. Coprifuoco, attività commerciali chiuse tranne quelle di beni di prima necessità. Gli italiani sono invitati a stare a casa ed a modificare le proprie abitudini. La stessa richiesta è stata fatta anche alle star ed ai famigliari di quest’ultime. Aurora Ramazzotti ha deciso di passare la quarantena a casa della madre con la sua migliore amica Sara Daniele e le due sorelle, Celeste e Sole.

Nelle ultime ore la convivenza a casa Hunziker sta diventando ancora più piacevole dopo l’arrivo direttamente da Londra del fidanzato di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza. La quarantena nella grande casa Hunziker è fatta di video ironici e divertenti e di corse al frigorifero con l’amica del cuore, figlia del compianto cantautore Pino Daniele. Non manca però mai lo stile, Aurora Ramazzotti infatti nonostante non esca di casa, non accetta di dire sì a look trasandati come tute da casa o semplici pigiami bensì sfoggia una griffatissima t-shirt Versace del valore di 300 euro. T-shirt nera, oversize con logo gold sul petto che la fa sembrare una “queen bee” pronta per qualche evento mondano.

Nonostante la t-shirt dalla cifra da capogiro, Aurora Ramazzotti la porta con disinvoltura come indossasse una maglietta qualunque o almeno così sembra. Sicuramente in questa situazione davvero al limite forse indossare capi griffati è l’ultimo dei pensieri di molti ma non di tutti a quanto pare. Chissà quale sarà il prossimo look che sfoggerà Aurora Ramazzotti durante la sua quarantena.