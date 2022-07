Aurora Ramazzotti tagga il padre: “In Francia un cocktail dedicato a te”

In Francia un cocktail che porta il nome di Eros Ramazzotti. Ma è tutto un gioco di parole.

Aurora Ramazzotti e papà Eros sono molto legati. Nonostante la separazione da Michelle Hunziker, Eros non ha mai fatto mancare l’affetto nei confronti della figlia.

Recentemente abbiamo rivisto insieme Eros e Michelle in occasione dello show condotto dalla Hunziker alcuni mesi fa. Sul palco come ospite ci fu proprio Eros. Tra i due ci fu una grande complicità tanto che i più sognatori iniziarono a fantasticare su un possibile ritorno di fiamma.

Fonte: web

Ma Aurora non ha mai creduto a questa evenienza. Ha raccontato di aver imparato a conoscere i genitori in veste di amici e non ha mai pensato ad un loro riavvicinamento.

Aurora oggi è molto seguita anche sui social dove vanta migliaia di followers. Da un po’ di tempo ha avviato anche una rubrica dove parla di sessualità senza tabù rispondendo anche alle numerose domande che i fan gli fanno.

Qualche giorno fa ha pubblicato nelle storie di Instagram uno scatto alquanto curioso. Un suo amico gli ha mandato una foto di un menù in Francia con un nome di un cocktail esattamente come quello di suo padre. E Aurora lo ha taggato nelle storie per portargli tutto a conoscenza.

Dopo un po’ si è fatta spazio nei commenti una traduttrice che ha riportato il gioco di parole che i francesi hanno voluto fare. Il nome del cocktail “Eros Ramassossi” vorrebbe significare “anche Eros rimorchia” e sotto la didascalia indica: “un po’ meno degli altri”. Insomma un gioco di parole con il nome del famoso cantante per pubblicizzare un cocktail. Non è chiaro il luogo dove è stato individuato questo cocktail ma se andate in Francia provate ad andarne alla ricerca.

Intanto sia Aurora che Eros si stanno godendo le vacanze. Aurora è in Sardegna insieme a mamma Michelle e al nuovo fidanzato. Anche Eros è apparso di recente sui social in pieno relax al mare.