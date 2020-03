Avanti un Altro; concorrerete in lacrime, Paolo Bonolis incredulo In una puntata di Avanti un Altro, un concorrente scoppia in lacrime dinanzi a Paolo Bonolis, il conduttore incredulo cerca di sdrammatizzare la situazione

Nonostante la grave emergenza sanitaria in cui verte il nostro paese, i programmi TV in precedenza registrati continuano ad andare in onda, regalando qualche ora di spensieratezza a tutti gli italiani costretti a stare in casa. È immancabile tra le trasmissioni che vanno ancora in onda lo show “Avanti un Altro” condotto da Paolo Bonolis che, con la sua comicità riesce a farci divertire anche in questa tragica situazione.

Appena qualche giorno fa, nel quiz c’era come ospite Marco, che aveva raccontato la sua storia non proprio fortunatissima. “Ho avuto solo sf*ga. Non solo sono sfigato io, ma porto sfiga anche agli altri”, così aveva esordito il concorrente, suscitando una delle tanto amate reazioni spontanee e ilari del presentatore.

“Non può esserci la sfi*a a 20 anni!” ha infatti sbottato il presentatore. Ma questo non è bastato a fermare lo sfogo del concorrente, che ha invece dichiarato: “

Il futuro lo vedo nero!”.

Allora Paolo Bonolis, chiedendo anche l’intervento dello Iettatore, esordisce: “Li mortacci tua!”, sempre in tono molto scherzoso. Ma nonostante le grandi abilità comiche del presentatore dello show non sono mancati anche i momenti toccanti e carichi di emozioni. Gabriele, un’altro concorrente è scoppiato in lacrime non appena si è seduto sullo sgabello.

Per il concorrente era come un sogno trovarsi finalmente davanti a Paolo Bonolis e non riusciva a credere di essere finalmente protagonista del suo programma preferito. Dopo le consuete presentazioni di rito, Gabriele, 25enne di Orvieto e studente universitario, ha parlato della sua grande ammirazione per il duo comico:

“Sono felicissimo di stare qui davanti a voi” ha affermato con voce evidentemente emozionata.

Il suo entusiasmo è stato ricompensato da un affettuoso abbraccio da parte di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, accompagnato dall’esultanza del pubblico.

Il concorrente allora non è più riuscito a trattenere le lacrime. Paolo Bonolis era incredulo e ha cercato di fare dell’ironia:

“Ma che è successo?” ha chiesto: “È un onore ragazzi. Davvero” ha ribadito il concorrente, ancora con gli occhi lucidi. Paolo Bonolis è rimasto davvero colpito da tanto affetto.

Ma la comicità innata del presentatore non ha comunque tardato ad arrivare:

“Non è che sa che dobbiamo morire? No! Stia sereno!” e anche: “Ma sono lacrime di gioia? Non è che voleva andare in un’altra trasmissione e si è ritrovato qui?!”. Paolo Bonolis, con ironia è riuscito a sdrammatizzare ancora una volta.