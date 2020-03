Avanti un Altro sospeso: Paolo Bonolis si lascia andare ad un duro sfogo Anche Avanti un Altro è stato sospeso a causa del Coronavirus, Paolo Bonolis però non ci sta: si lascia andare ad un duro sfogo sui social

Il Coronavirus continua a fare “danni” anche in televisione, questa volta è toccato a Paolo Bonolis con il suo Avanti un Altro. Proprio due giorni fa Mediaset ha fatto sapere di un nuovo cambio di palinsesto, e il programma serale dell’ampio di Luca Laurenti è stato sospeso

“Per evidenti problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria, quattro appuntamenti Mediaset della fascia di day time vengono rimodulati nella programmazione a partire da lunedì 16 marzo 2020: ‘Mattino 5’, ‘Forum’, ‘Uomini e donne’, ‘Avanti un altro”“,

Mattino 5 continuerà ad andare in onda ma senza Federica Panicucci che tornerà “non appena le circostanze lo permetteranno.”

Nel caso di “Forum” e “Avanti un Altro”, – si legge ancora nella nota – “saranno programmate riproposizioni che andranno in onda nella collocazione abituale delle trasmissioni. (…) Le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno non appena la situazione lo consentirà”

Proprio quest’ultimo punto ha lasciato perplesso il conduttore del programma che non ha tardato ad esprimere il suo dissenso, e sempre sui social ha pubblicato una nota personale:

“A tutti voi, ho appena letto il comunicato di Mediaset che informa el fermo di tre trasmissioni: FORUM, UOMINI E DONNE ed AVANTI UN ALTRO. Prendo atto della decisione aziendale ma leggo nel loro testo la seguente frase: “Le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno non appena la situazione lo consentirà”

Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah.”