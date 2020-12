Avete mai visto la casa di Richard Gere? Sorprende il numero dei bagni e il prezzo di vendita

Richard Gere ha tanti bei pregi: il talento, il fascino e la fortuna nel lavoro. Insomma, sappiamo che ha vinto parecchi premi nella sua vita che lo collocano tra gli attori più famosi di questo periodo. La sua casa, ovviamente, rispecchia la grandezza della personalità del suo ormai ex proprietario. Ecco di cosa si tratta.

Hamptons: la villa di lusso di Richard Gere

Pensate ad una fortezza, pensate ad una tenuta nobiliare, pensate alla classe e al lusso. Ecco, queste sono le caratteristiche che contraddistinguono la vecchia casa del famoso Richard Gere. Di fatto, non possiamo parlare di un’unica struttura, dato che ne vediamo una principale, di circa 1114 metri quadrati, e alcune dislocate in giro per il giardino per gli ospiti. Sì, esatto: case separate solo per gli ospiti.

Questo fa ben intendere quanto sia enorme tutto il possedimento: ettari ed ettari di terreno circondano tutti gli stabilimenti e riescono ad includere anche ben 90 metri di spiaggia privata. Nonostante da fuori sembri un’abitazione con stile datato, ecco che dentro la casa diventa un vero e proprio punto di incontro tra moderno e antico. Il legno è predominante per tutta l’abitazione e ricopre sia molti pavimenti che i soffitti stessi. Anche l’arredamento, come la cucina, è di fatto principalmente in legno.

Strutturata su più piani, la casa ha una rampa di scale principale che fa arrivare anche nel piano delle camere da letto. In tutta l’abitazione vediamo all’incirca 12 camere da letto e 12 bagni. Insomma, creata su misura degli ospiti.

All’esterno vediamo una bellissima struttura in legno che dà direttamente sul mare, con al centro un punto fuoco in roccia che crea un ambiente davvero confortante ed ottimale per una bella serata tra amici sulla spiaggia.

Detto ciò, rimane da capire il prezzo di vendita. Nel 2013, l’attore Richard Gere ha messo in vendita la struttura a 65milioni di dollari, ma ha dovuto aspettare altri e 3 anni prima di riuscire a venderla. Infatti, nel 2016 la casa è stata acquistata da Matt Lauer, giornalista e presentatore televisivo americano, che l’ha pagata quasi la metà del prezzo richiesto inizialmente: 33milioni di dollari.