Avete mai visto la figlia di Jim Carrey? È la fotocopia al naturale del grande attore

La prima e unica figlia di Jim Carrey ricorda in maniera impressionante la star di Hollywood

Parlare di Jim Carrey è un po’ come toccare un mostro sacro. Hai quasi paura, temi di commettere gaffe, sai esattamente quanto abbia rappresentato e quanto rappresenti nell’industria cinematografica. Ma se raccontarlo suscita questo effetto, chissà cosa possa significare per chi ne porta lo stesso cognome.

Jim Carrey: aura magnetica

Il celebre attore è un esemplare unico della sua specie, con mimiche facciali davvero uniche e inimitabili. Sono il suo marchio di fabbrica o il biglietto da visita, che dir si voglia. In definitiva, il passe-partout verso il successo. Un fuoriclasse assoluto della recitazione, tra i migliori esponenti in assoluto per quanto riguarda il genere delle commedie. Il pedigree è di razza, costituito da tanti film di successo, che hanno contribuito a creargli attorno una aura magnetica.

Hollywood le spalancherebbe le porte

Quando vengono tirati in ballo simili icone l’errore tipica è di andare ostinatamente alla ricerca di un erede. Di qualcuno capace di non farlo rimpiangere. Spesso è fatica vana. Ecco perché la figlia 32enne, Jane Carrey, ha desiderato perseguire la realizzazione personale in un differente ambito, ossia nella musica.

Hollywood sarebbe probabilmente disposta ad accoglierla a braccia aperte nel momento in cui finisse per cambiare idea. Difatti, la somiglianza fisica col genitore è notevole e la si nota immediatamente. E poi, a detta di molti, dal papà avrebbe ereditato le espressioni del viso.

La scomoda etichetta della raccomandata

Tornando alla passione nutrita nei confronti della musica, da adolescente Jane ha partecipato ai casting del celebre talent American Idol. Finì scartata già nelle prime fasi e l’etichetta della raccomandata le ha procurato vari disagi.

Le collaborazioni tra Jim Carrey e la figlia

Mamma del piccolo Jackson Riley, avuto dal matrimonio (poi finito) insieme al cantante Alex Santana, Jane ha collaborato nel 2013 con Jim Carrey, nella scrittura e registrazione di un EP, allegato al libro per bambini How Roland Rolls. Più recentemente ha registrato un paio di canzoni per Scemo & + scemo 2.