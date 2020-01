Avete mai visto la nuova fidanzata di Raz Degan? Si chiama Stuart ed è molto bella, ecco cosa fa La nuova fidanzata di Raz Degan si chiama Stuart, è molto bella ed è entrata nel suo cuore dopo l'addio a Paola Barale, ecco chi è e cosa fa

Sapevate che Raz Degan ha una nuova fidanzata? Non molto tempo fa, il modello israeliano ha deciso di uscire allo scoperto, parlando per la prima volta di Stuart, al donna che sembra abbia rubato il suo cuore, dopo l’addio a Paola Barale. A quanto pare questa donna è riuscita ad entrare nella sua vita in punta di piedi, conquistandolo.

Da sempre molto riservato e geloso della sua vita privata, Raz Degan ha deciso di postare, non molto tempo fa, una foto di Stuart sul suo profilo Instagram.

Lo scatto ha incuriosito molto i fan dell’ex naufrago ma lui non si è sbilanciato molto. Ha solo scritto:

“Do you believe in #magic?

#Summertime and the living is #easy .. #manifest”

Il che tradotto significa:

“Credi nella #magia?

#Estate e la vita è #facile .. #manifesto”

Lo scatto, come vedete, è incantevole: una bellissima ragazza mora che si gode il panorama mozzafiato a bordo di una piscina che sembra sospesa nel vuoto. Si tratterebbe di Stuart, la nuova fidanzata di Raz Degan.

Raz Degan ha poi raccontato qualcosa di più nell’intervista concessa a Silvia Toffanin che l’aveva invitato come ospite a Verissimo. Il modello israeliano ha detto in quell’occasione di essere molto innamorato:

“Lei è una sirena. Che si chiama Stuart. Possiamo dire che in questo momento sto bene con lei. Se lei è speciale? Yes! Non sono mai stato uno che mette in luce la propria vita privata. Sono un po’ all’antica. Ho molto rispetto della mia privacy. Mi piace mantenerla. Perché ho pubblicato questa foto con Stuart? Perché è una foto che fa sognare, il mio lavoro è questo”.

Poi ha anche detto che Stuart era venuta con lui in Puglia dove lui abita in un trullo. Sembra che Stuart abbia aprezzato molto la sua casa:

“Le cose che amo mi piace condividerle con chi amo. La mia casa è un posto meraviglioso. Se le è piaciuta? Tantissimo. Abbiamo piantato degli alberi… ho piantato 500 alberi. Piantate degli alberi, lo dico agli italiani! Se Stuart è rimasta a guardare? Diciamo che è rimasta ad ombreggiare!”.